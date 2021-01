"Me gustaría que estuviera en uno de esos hospitales y viera el sufrimiento": Miguel España a Alan Mozo

CIUDAD DE MÉXICO-. Alan Mozo rompió el protocolo sanitario y se ganó castigos, luego de que se filtró un video de él en un restaurante tomando “shots” en plena pandemia, lo que le causó una sanción.

NO LO PUEDE NEGAR��



En medio de la pandemia por Coronavirus, RÉCORD tiene video de Alan Mozo bebiendo en restaurante



Esta no es la primera ocasión que Mozo viola los estatutos de sanidad, y pone en riesgo a sus compañeros y a él de un posible contagio



▶️https://t.co/IW82kUY5nG pic.twitter.com/EsSzGLyDlY — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 23, 2021

Además del castigo que recibió de su equipo Pumas y de la Liga MX, el lateral mexicano se ganó varias críticas, como la del ex jugador y entrenador del equipo universitario, Miguel España.

"Parece que viven en otro mundo. Hoy por hoy, todo se sube a redes sociales. Me gustaría que Alan Mozo estuviera en uno de esos hospitales y viera el sufrimiento de la gente. De esa manera concientizar y que vean que no viven en una burbuja y sus comodidades"

"Tarde o temprano esas conductas te pasan factura y no es el primer caso. Si uno no se cuida, descuida todo, empieza a ceder y los equipos ya no se fijan en jugadores así, lo mismo en Selección. Debe ser profesional dentro y fuera", dijo Miguel España para El Universal.

Miguel España le manda mensaje a Alan Mozo que fue castigado por Pumas por irse de fiesta. pic.twitter.com/QMrq9Skd1s — Josefa Gout (@JosefaGout) January 24, 2021

Por tal motivo, Alan Mozo no estará en el plantel felino que visitará este domingo al Querétaro, en el que será el compromiso de la fecha 3.