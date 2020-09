"Me disculpo con el US Open y con todas las personas asociadas a mi comportamiento": Djokovic

ESTADOS UNIDOS – Los aficionados del tenis están en shock en este momento por la inesperada descalificación del actual numero uno de este deporte, el serbio Novak Djokovic, quien golpeó sin ninguna mala intención a una jueza de línea con una pelota durante los Octavos de Final de la US Open, lo que le causó la expulsión en el certamen.

Todo aquel que fue testigo de lo sucedido respecto a ese escandaloso episodio pudo darse cuenta que Djokovic no tenia ninguna cruel intención de haber golpeado a la mujer, por lo que él se disculpó públicamente por lo sucedido, ya que asegura que todo fue a causa de una equivocación no intencionada.

Aunque Djkovic abandonó el inmueble de Flushing Meadows, situado en Nueva York, sin haber brindado rendido su opinión sobre la decisión de la de la juez de silla de haberlo descalificado del torneo durante el enfrentamiento contra el español Pablo Carreño Busta mientras se disputaba el primer set, el serbio acudió a las redes sociales para disculparse y expresar su sentir.

"Hice una consulta sobre la jueza de línea y el torneo me dijo que gracias a Dios se siente bien (...) Siento muchísimo haberle causado tanto estrés. Tan involuntario, tan equivocado. Me disculpo con el US Open y con todas las personas asociadas a mi comportamiento", declaró.