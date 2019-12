McLaren del pitcher Trevor Bauer sufre increíble accidente al estar estacionado

Un accidente separado destruyó el automóvil McLaren del pitcher de los Rojos de Cincinnati Trevor Bauer, el cual tiene un valor de 300 mil dólares.

Lo único que le quedó al derecho fue reírse de su propia suerte, después de que según reportó Fox News, el carro fue alcanzado por una llanta que cayó de un camión en una carretera cerca de Cincinnati.

El neumático cruzó seis carriles de la autopista y fue y dio contra el lugar del concesionario donde estaba estacionado el vehículo del lanzador derecho.

Ayer, si me hubieras dicho que un camión liquidaría mi McLaren, no te hubiera creído. ¿Si me hubieras dicho que pasaría ASÍ? (sic). Te habría dicho que estás loco. Si esto no es @Mayhem, no sé que es @Allstate”, tuiteó Bauer.