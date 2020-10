Mazatlán FC explica por se retiraron a algunos aficionados durante el partido ante Rayados

MÉXICO – Se les abrió las puertas de su casa y ante la falta de respeto de estar violando los protocolos sanitarios por la pandemia del Covid-19, el Mazatlán FC ordenó que algunos aficionados fueran retirados del Estadio El Kraken el sábado durante el duelo contra Rayados de Monterrey, debido a que estos se encontraban escandalizando la zona y eludiendo los reglamentos de seguridad.

El director general del Mazatlán FC, Mauricio Lanz, fue quien dio la explicación de porque se tomaron tales medidas ante algunos fanáticos que se encontraban en estado de ebriedad y quebrantando las leyes sanitarias para así poder evitar alguna posible propagación del Covid-19, por lo que por el bien estar social se recurrió a este plan.

“Nosotros estamos muy contentos de cómo se dieron las cosas, la gente que se sacó del estadio no es que sea del Monterrey, o no; es que es gente que viene a hacer desmanes y la gente que viene a hacer desmanes, sea del Monterrey, sea de Mazatlán o sea del equipo que sea, va a ser retirada”, declaró.

Y aseveró que si se siguen presentando este tipo de acciones y que atenten ante la integridad física de otros aficionados que si están obedeciendo todas las indicaciones precisas para poder admirar el encuentro de una forma más segura, volverán tomar la misma medida ante aquellos infractores de las reglas.

“Nosotros no vamos a tolerar gente que venga aquí a incumplir las reglas y no nada más de la pandemia, sino las reglas de sana convivencia en un estadio de futbol, en el cual la gente viene a disfrutar, viene a convivir. La gente que se retiró, es porque no se comportó y no nada más por la sana distancia. Tú sabes que la gente luego viene … o sea, viene a todo, menos a disfrutar un partido”, afirmó.