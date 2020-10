Mayweather pone a "Canelo" como el segundo libra por libra

El boxeador retirado Floyd Mayweather Jr. hizo su lista de los mejores boxeadores libra por libra del momento y en ella colocó al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en la segunda posición.



Para el autodenominado "The Best Ever", Terence Crawford es el mejor pugilista de la actualidad, aunque no dejó pasar la oportunidad de compararlo con el peleador de su compañía Gervonta Davis.

���� Today we became legends. We are 4 times world champions. �������� #TeamCanelo pic.twitter.com/x0lAgckL6K — Canelo Alvarez (@Canelo) November 3, 2019



Sobre "Canelo" resaltó el hecho de que se coronó campeón Semipesado, sin ser un peleador tan grande.



"Lo que ha hecho 'Canelo' ha sido fantástico, haber sido capaz de llegar a Semipesado y convertirse en campeón de ese peso, nunca pensé que pudiera subir tanto y lo hizo", dijo para la cadena ESPN.



En tercer puesto consideró al japonés Naoya Inoue, actual campeón Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.