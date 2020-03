Mayweather Jr. se burla del Canelo al apodarlo "Ca-lose-o”

ESTADOS UNIDOS – El pugilista Floyd Mayweather Jr. es un genio cuando quiere generar polémica, su manera de ser y su forma de mofarse de ciertas situaciones hace que su nombre esté en boca de muchos aficionados del boxeo y al parecer eso le encanta. Ahora se burló del mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, a quien le inventó el apodo “Ca-lose-o”, refiriéndose a él como un perdedor.

Maweather afirmó que el combate que sostuvo ante Álvarez en el 2013 no fue nada de complicado y que no le costó ningún esfuerzo el poder derrotarlo y sentenció que “el único que me puede vencer soy yo”, presumiendo que ningún rival pudo vencerlo en el terreno profesional.

El “Money” anunció recientemente su regreso a los encordados, pero ciertas fuentes han confirmado que podría incursionar en las artes marciales mixtas para medirse ante el irlandés Conor McGregor, a quien venció en boxeo en agosto del 2017 y también ante el ruso Khabib Nurmagomedov, quien es el actual monarca ligero de la UFC.

No sería una idea descabellada que Mayweather busque un encuentro de revancha en contra de Álvarez, quien actualmente es el pugilista más mediático y además ha madurado considerablemente como boxeador, así que un enfrentamiento entre ambos podría ser algo interesante de presenciar y obviamente sería algo muy lucrativo para las empresas que llegaran a involucrarse.

Información por TUDN.