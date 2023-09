Max Verstappen defiende a Checo Pérez: “Lewis Hamilton está celoso, no acepta perder”

MOZA, Italia.- Max Verstappen, actual líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, con un total de 339 puntos. Para este domingo en el Gran Premio de Italia saldrá segundo y su coequipero, Checo Pérez arrancará quinto.

El piloto mexicano y el neerlandés recientemente fueron menospreciado por el siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, por lo que Max salió a defender a Checo.

Durante la conferencia previa del GP de Italia, Hamilton señaló la calidad de coequiperos que ha tenido a lo largo de su exitosa carrera el máximo circuito, mandando indirecta a Verstappen y a Pérez.

Jenson (Button), Fernando (Alonso), George (Russell), Valtteri, Nico(Rosberg). He tenido tantos. Todos ellos han sido muy consistentes, y Max no ha corrido contra nadie así”, afirmó Lewis.

Verstappen defiende al Checo Pérez de Lewis Hamilton

Max Verstappen no se quedó callado y respondió a dichas declaraciones del británico para defender a Checo Pérez y su nivel.

Quizá esté celoso de mi éxito actual, pero no me preocupa en absoluto. Puede que piense que está ganando algo con estas declraciones o que tiene que defender algo, pero para mí, realmente no tiene importancia. Le es difícil perder, obviamente ese es el problema cuando has ganado durante tantos años”, indicó Mad Max.

Para el actual bicampeón de la Fórmula 1, en este momento a Hamilton le falta humildad para reconocer que no vive su mejor momento en la pista, “tienes que ser capaz de ser realista: si no estás, no estás”.

Será este domingo en el Autódromo Nacional de Monza cuando Hamilton, Verstappen y Pérez se vean en la pista buscando un lugar en el podio del Gran Premio de Italia.