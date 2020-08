Mauricio Pochettino, el candidato a tomar el lugar de Quique Setién tras fracaso del Barça

La salida de Quique Setién del Barcelona es un rumor que comienza a sonar con fuerza, luego de la escandalosa eliminación del club de la Champions League a manos del Bayern Munich 8-2.

Por tal motivo, varios nombres empiezan a salir para un posible reemplazo y entre ellos se encuentra el ex entrenador del Tottenham, el argentino Mauricio Pochettino.

De acuerdo con el popular programa El Chiringuito, él sería el favorito para liderar a un plantel del Barcelona que se encuentra vapuleado por semejante resultado en la Liga de Campeones, y firmaría en las próximas 72 horas.

"POCHETTINO puede FIRMAR con el BARÇA en menos de 72 horas". #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/jo3oFZCfg3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 14, 2020

No obstante, aunque Lionel Messi habría dado luz verde para recibir a su compatriota, Gerard Piqué no estaría para nada de acuerdo con esa decisión, asegura diario AS, luego de que el ex director técnico de los Spurs despreció al Barça hace unos años.

Sería imposible, porque mis lazos emocionales están creados en Barcelona con el Espanyol (él jugó en dicho equipo). Hay valores en la vida que no se pueden cambiar. No me identifico con los valores del Barcelona. Nunca voy a ser entrenador del Barcelona o del Arsenal porque estoy muy ligado al Espanyol y al Tottenham", dijo en su momento Pochettino.