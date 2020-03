Matías Almeyda admitió que mantiene contacto con Luis Fernando Tena

Pese a que han pasado casi dos años desde que Matías Almeyda dejó la dirección técnica con Chivas, esto no quiere decir que ya no tenga ningún vínculo con el Rebaño Sagrado.

El ahora entrenador del San José Earthquakes reconoció que se mantiene en contacto con Luis Fernando Tena, quien llegó a elogiarlo tiempo atrás.

"He estado por momentos mandándome mensajes con su entrenador (Luis Fernando Tena), al cual desde lejos apoyo y le deseo lo mejor", manifestó el argentino en entrevista con ESPN.

Dio unas declaraciones lindas de mi persona; no he tenido la chance de conocerlo, por eso le devolví el llamado y me puse a su disposición para lo que sea; Tena tiene mucha más experiencia que yo y sería irrespetuoso si le tratara de dar una indicación, es de apoyo y compartir el sentimiento que es Chivas", mencionó.