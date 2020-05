¡Más de medio Millón! Tenis usados por Michael Jordan en 1984 se venden por 560 mil dólares

ESTADOS UNIDOS – Si muchos consideran que gastar miles de dólares en artículos deportivos que estuvieron en posesión de grandes leyendas del mundo de los deportes es una locura, para otros no, y eso se hizo evidente con la gran compra que hizo una persona no identificada por los tenis autografiados que utilizó el máximo exponente del baloncesto, Michael Jordan, quien utilizó dichas zapatillas en su temporada de novato con los Bulls de Chicago en 1984-85 y las cuales se vendieron por la exagerada cantidad de 560 mil dólares.

Jordy Geller, quien es reconocido por ser un coleccionista de primer nivel en artículos deportivos, era el dueño de las famosas zapatillas, las cuales decidió en poner en subasta y gracias a eso se rompió el record con la venta más cara en la historia de unos pares tenis de la marca Nike.

Geller se encargó de romper su propio record de la venta más cara por unas zapatillas de la marca Nike, pues en julio del 2019 puso en subasta un prototipo de los primeros tenis que salieron a la venta de la marca, que habían sido destinados a los corredores de la Universidad de Oregon el cofundador de Nike y entrenador de Oregon, la puja más alta fue de 437 mil 500 dólares.

El lanzamiento del documental “The Last Dance”, que se trata sobre la vida de Michael Jordan y sus dos últimos que estuvo jugando para los Chicago Bulls de la NBA tuvo un éxito rotundo y las búsquedas de artículos relacionados a la leyenda viviente se dispararon por los cielos, situación que Geller supo aprovechar muy bien para poner en venta los codiciados tenis que adquirió en el 2012.

"Decidí vender porque ahora, con el éxito del documental 'The Last Dance', era el momento adecuado. Tus tweets sobre los recuerdos de Michael Jordan me convencieron de venderlos. Jordy siempre tiene un gran sentido del tiempo para estas cosas. Estamos encantados con el precio. Simplemente habla del increíble legado de Michael Jordan y de que las personas lo reconocen como el mejor deportista que jamás haya jugado, afirmó.