Más de cuatro horas caminaba Carlos Salcido para llegar a entrenamientos con Chivas

El ex jugador de Chivas y la Selección Mexicana Carlos Salcido recordó aquellos momentos difíciles en los comienzos de su carrera, en los que debía caminar alrededor de cuatro horas para trasladarse a las prácticas del Rebaño Sagrado porque no tenía dinero para usar el transporte público.

Había días que no tenía ni siquiera dinero para el autobús. Me despertaba a las cuatro o cinco de la mañana porque el entrenamiento era a las nueve y me iba caminando cuatro horas y media desde Tlaquepaque a Verde Valle, y el regreso siempre me dio vergüenza pedir un ray”, recordó el ex defensa durante la transmisión del ‘Franjatón’.

El jugador tres veces Mundialista también relató lo que hizo con su primer gran sueldo, que fue arreglar la tumba de su madre.

“En ese tiempo querían ocupar el espacio de mi madre, porque el panteón cada vez estaba más lleno, alcancé a saberlo por parte de mi padre y la primera 'buena lanita’ que me cayó, la agarre y fui a pagar todos los intereses y todas las cosas que se debían y pude lograrle hacer un cuartito para ir a platicar, saber dónde estaba mi madre y que no me la quitaran de ahí para mis hermanos y toda mi familia”, expresó.

Salcido jugó en dos etapas con el Guadalajara, la primera del 2001 al 2006, dejando el club para emigrar al futbol europeo con el PSV Eindhoven, y la segunda del 2014 al 2018, para después terminar con el Veracruz y retirarse ahí del balompié.