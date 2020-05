Martinoli ya piensa en el retiro: “cada vez me aburro más”.

Pese a que en los últimos años ha sido de los narradores favoritos de la afición en México por su estilo crítico e irreverente, Christian Martinoli ya empieza a ver su futuro alejado del micrófono.

Y es que el argentino asegura ya no sentirse tan apasionado con respecto a su profesión.

“Yo siempre estoy pensando en cómo irme, no en cómo quedarme. No (estoy cansado), pero poco a poco me voy aburriendo cada vez más", reveló en entrevista con Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo.

Aseguró que la forma en la que acostumbra narrar los encuentros es un estilo que ya va de salida y que perderá fuerza con el tiempo.

Pero me trato de divertir. La gente no se ha dado cuenta que el estilo va muriendo, digamos, ha habido una modificación. Yo antes decía muchas frases hechas para ciertas jugadas específicas, ya casi no las digo, prefiero conversar más con ellos y divertirnos sobre lo que está pasando, y cuando el partido está bueno, no hay tiempo para decir pen...", expresó.

Horas después de haber hecho estas declaraciones, Martinoli manifestó que no se retirará, pues asegura “aún le quedan muchas colegiaturas por pagar”.