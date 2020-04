Martinoli asegura que André Marín es “el bicho más grande con el que ha trabajado”.

Durante una charla con el periodista de Telemundo Miguel Gurwitz y el ex futbolista Carlos Hermosillo, Christian Martinoli reveló que tuvo una complicada relación con André Marín cuando él seguía en Tv Azteca, tras la salida de José Ramón Fernández en 2006 y de David Faitelson en 2007.

"El bicho más grande con el que he trabajado en mi carrera es André Marín, eso lo tengo claro, es algo que no te recomiendo jamás", expresó el narrador.

Cuando (André Marín) vio que se quedó todo libre, intentó de ser la figura importante del departamento (de deportes) había un jefe, Pablo Latapí, que venía de noticias y que lo pusieron porque le va al Guadalajara y le gusta el futbol, pero de ahí en fuera lo que estaba esperando es que le dieran el Mercedes-Benz, lo demás no le importaba nada y Marín lo pasaba por encima", relató.

Aunque Martinoli confesó que antes eran amigos, develó la razón por la cual se deterioró su relación.

"Nada, es que nos quiso correr a Luis (García) y a mí, cosa que me imagino que a Televisa le hubiera venido bien, pero no se lo permitieron en el canal, porque no le gustaba que fuéramos cínicos al aire, porque él era de la vieja guardia, y él no quiso eso, es lo que asumo, porque yo con André Marín dejé de hablar en 2007 y todavía trabajé cuatro años más con él", explicó.

Actualmente, Martinoli forma equipo con Luis García y son la dupla preferida de muchos mexicanos a la hora de ver el futbol.

Por su parte, André Marín es colaborador de Fox Sports.