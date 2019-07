Martino no cierra la puerta a seleccionados no convocados

ESTADOS UNIDOS.- Gerardo Martino manifestó que la Selección Mexicana está abierta a todos los futbolistas aztecas, incluso a los que recientemente, por diferentes motivos, optaron por no acudir al llamado del entrenador argentino, ya que considera que con su ayuda, el ‘Tri’ tendría mejor nivel en la cancha.

"Con los que no vinieron por diferentes circunstancias vamos a ser mejores. Los que están afuera, ya vinieron en otras ocasiones. Seguro los que entren conocerán la nueva forma de trabajo. No tengo duda que tenemos que crear una buena forma de trabajo para los que están adentro y los que no vinieron", declaró en conferencia de prensa.

Sin embargo, dichos elementos deben aceptar las condiciones y el reglamento interno impuesto por él mismo.

"No hay posibilidad en ninguna parte del mundo, ningún jugador tiene obligación de venir. No hay un motivo para que el entrenador tenga que negociar de qué forma tiene que venir. Después hay situaciones diferentes por las que algunos no pueden venir”, manifestó.

Al final, aceptó que el único que externó su decisión de no presentarse con el tricolor es Carlos Vela, delantero del LAFC, quien en anteriores gestiones también se negó a jugar en el combinado nacional.

"Salvo el caso de Carlos Vela que se pronunció públicamente, ningún jugador tiene las puertas cerradas", concluyó.