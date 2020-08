Martino dice que “hubiera preferido” que Pizzuto se consolidara en Pachuca antes de irse al Lille

Aunque para Gerardo Martino es beneficiosa la salida de futbolistas mexicanos al balompié europeo, la decisión de Eugenio Pizzuto de emigrar al Lille de Francia no fue la mejor, pues prefiere ver a elementos de mayor experiencia en la Liga MX tomar la oportunidad.

Yo siempre lo he dicho y lo expresé con el ejemplo de Diego Lainez y de Edson Álvarez; que yo soy partidario por lo menos de que cuando un jugador va a Europa se vaya formado, no que vaya a terminar su proceso a Europa, porque eso le demanda dos o tres años y eso no siempre es positivo", explicó el entrenador de la Selección Mexicana en entrevista con diario Récord.