Martin Odegaard admite que el documental All or Nothing del Arsenal 'no es mi cosa favorita'

LONDRES.-Martin Odegaard ha dicho que no está muy de acuerdo con el documental All or Nothing de Amazon sobre el Aersenal.

El nuevo fichaje admitió que tener cámaras siguiendo cada movimiento del equipo no es su 'cosa favorita'.

El jefe de medios del Arsenal, Mark Gonnella, afirmó que el documental brindará a los fanáticos acceso entre bastidores y una "visión única'' de la campaña 2021-22 de los Gunners.

El Arsenal ha sufrido derrotas

La campaña del Arsenal hasta ahora ha sido desfavorecedora para los aficionados después de que el equipo del norte de Londres sufriera su peor comienzo de temporada en 67 años.

Los Gunners han sufrido derrotas en sus tres primeros partidos de la Premier League, incluida una paliza por 5-0 del campeón Manchester City.

El equipo de Mikel Arteta se ha hundido hasta el fondo de la tabla después de no haber marcado un solo gol, a pesar de gastar alrededor de 150 millones de libras este verano, incluidos 30 millones de libras en Odegaard.

En una conferencia de prensa el martes, Odegaard se abrió a sus reservas sobre el documental y dijo: "Debo admitir que no es lo que más me gusta tener cámaras en todas partes".

El Arsenal ficha a Odegaard del Real Madrid con un contrato permanente

El Arsenal ha fichado al internacional noruego Martin Odegaard, procedente del Real Madrid, con un contrato permanente, según informó este viernes el club de la Premier League.

El centrocampista pasó la última mitad de la temporada pasada de préstamo en el Arsenal, haciendo 20 apariciones en todas las competiciones y marcando dos goles, incluyendo en una victoria por 2-1 sobre los rivales del norte de Londres Tottenham Hotspur.

El Arsenal no reveló los detalles financieros del traspaso, pero los medios de comunicación británicos informaron de que habían acordado pagar unos 35 millones de euros (40,88 millones de dólares) por él.

Odegaard llegó al Real con 16 años y se convirtió en el jugador más joven de su historia, pero sólo disputó 11 partidos en todas las competiciones, siendo titular en seis.