Marta, a las jóvenes: "Tienes que llorar al principio para sonreír al final"

REIMS, Francia.-Marta Vieira da Silva, elegida en seis ocasiones la mejor futbolista del mundo, dirigió un mensaje a las niñas brasileñas una vez consumada la eliminación de la Canarinha en los octavos de final del Mundial de Francia.



No va a haber siempre una Formiga, no va a haber siempre una Marta, no va a haber siempre una Cristiane. El fútbol femenino depende de ustedes para sobrevivir. Piensen en eso. Lloren al principio para sonreír al final", dijo la capitana de la selección brasileña, emocionada y mirando fijando a la cámara de televisión.