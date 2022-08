Marshawn Lynch, exjugador estrella de NFL, es arrestado por manejar en estado de ebriedad un carro sin llantas

LAS VEGAS, EU-. Marshawn Lynch, quien fue jugador estrella del futbol americano de NFL por algunos años, fue arrestado por manejar en estado de ebriedad un auto que no tenía llantas.

La detención del exjugador californiano de 36 años no solo llamó la atención por conducir bajo los efectos del alcohol en las calles de Las Vegas, sino también por el carro que manejaba, pues no tenía una llanta y la otra estaba totalmente ponchada.

TMZ Sports publicó una serie de imágenes del auto que conducía Marshawn Lynch antes de su arresto ocurrido la mañana del pasado martes, con los rines tocando completamente el pavimento.

Tras ser capturado y llevado a la cárcel, Marshawn Lynch fue acusado de varios cargos, como no entregarse, manejar un vehículo no registrado y no conducir en un carril de circulación.

Marshawn Lynch y su carrera en el futbol americano de NFL

El running back estadounidense jugó 14 años en la NFL, quien defendió los jerseys de Buffallo Bills, Seattle Seahawks y Oakland Raiders. Su última temporada fue la del 2019. Presume un anillo de campeón de Super Bowl y cinco participaciones en Pro Bowl.