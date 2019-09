Mario García se queda sin "casa"

CIUDAD MADERO, Tamaulipas.- El juego entre la Jaiba Brava del Tampico Madero, dirigidos por Mario García, ex entrenador de los Cimarrones de Sonora; y los Leones Negros de la U de G, no tiene sede, no se sabe dónde se llevará a cabo.

Las autoridades municipales han clausurado el estadio Tamaulipas, debido, según ha trascendido, a la falta de pago de impuestos.

Los sellos de clausura fueron puestos sobre las entradas del estadio desde las 18 horas.

Grupo Orlegi, quién administra a la Jaiba Brava, manifestó que está en busca de soluciones, para abrir de nueva cuenta las puertas y que el juego se lleve a cabo.

El partido está programado para realizarse a las 19 horas horas del viernes. Las autoridades del Ascenso MX, no se han pronunciado aún al respecto, y el equipo tapatío está en la incertidumbre de realizar o no el viaje.