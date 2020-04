Mariano Rivera donó más de dos mil comidas en su ciudad natal en Panamá

Mariano Rivera demostró que además de ser un excelente pelotero, también es un gran ser humano.

El ex cerrador de los Yanquis de Nueva York donó más de dos mil cajas con despensas para apoyar en estos tiempos de pandemia a los habitantes de Puerto Caimito, La Chorrera, en Panamá, lugar donde el miembro del Salón de la Fama creció.

“Aunque no puedo estar con ustedes en este tiempo, están en mi corazón y en mis oraciones. Puerto Caimito, Panamá siempre va a ser el lugar donde me crie y el país que me ayudó a ser el hombre que soy hoy”, expresó Rivera en un mensaje a través su cuenta de Instagram.

Me duele saber que en este tiempo nuestro pueblo está sufriendo, pero confío en el Señor que él nos sacará en bien de esto. Estoy alegre que pudimos donar alimentos a Puerto Caimito y traer esperanza en este tiempo. Más que todo le doy gracias a Dios por proveer durante estos tiempos y por cuidar de nosotros”, agregó.

El ex lanzador de los Bombarderos del Bronx no se olvidó de la ciudad en la que jugó por 18 temporadas, pues la semana pasada también hizo donaciones para el condado de Westchester en Nueva York, una de las zonas más golpeadas por el coronavirus en Estados Unidos.