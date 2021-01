Mareos y dolor de cabeza: Guillermo Ochoa sufre síntomas de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Con bastante tos y otros síntomas de Covid-19, Guillermo Ochoa compartió con sus seguidores de Twitch cómo ha pasado estos últimos días en casa. El portero del Club América reveló que sí se ha sentido mal, horas después de la confirmación que fue uno de los seis contagiados en Coapa, posterior al encuentro ante los Rayados del Monterrey.

“Llevo tres días con síntomas, ayer fue el peor día con mareos, temperatura y dolor de cabeza. Hoy tengo tos pero cada vez me siento mejor. Ahí va, con bastante tos. Esperemos que no empeore, creo que no, hay que ser positivos”, comentó el guardameta de la Selección Mexicana, antes de empezar una sesión con sus seguidores.

Ochoa respondió algunas preguntas de sus seguidores, quienes le cuestionaron sobre Nicolás Benedetti y Richard Sánchez, el otro par de jugadores que arrojaron positivo en las últimas pruebas PCR.

“Benedetti pasó una muy mala noche y Richard está bien. El América nos ha cuidado en todos los aspectos. Ojalá, no se pospongan más juegos y que nos cuidemos todos”, añadió, sobre el cotejo ante el FC Juárez, que ya no se jugará este sábado, sino hasta el 3 de febrero.

����Estoy en directo en Twitch - Puedes verme en https://t.co/IRT8B9wDMS desde mi XBox serie X @XboxMexico — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) January 22, 2021

El guardameta desconoció cuándo volverá a la actividad con las Águilas: “En cuanto me sienta mejor y que mis resultados salgan negativos, eso me lo indicará el doctor”. Por último, Ochoa volvió a mandar el mensaje de seguir con las indicaciones de las autoridades para evitar aumento de contagios.

“Por favor cuídense, no dejen nada a la deriva, el cubrebocas, lavarse las manos y como dije, devuelvan los tanques de oxígeno, si no los están utilizando. No hay que tomarlo a la ligera, está en nosotros”.