Marco Fabián reveló que hubo acercamientos con Chivas previo a su fichaje con Juárez

Marco Fabián reconoció que si bien hubo acercamientos de Chivas para llevarlo de nueva cuenta a Guadalajara, no hubo una oferta formal, a diferencia de con los Bravos de Juárez, equipo con el que finalmente jugará el Guard1anes 2020.

Tuve pláticas también con otras instituciones. Nunca hubo una oferta, pero hubo acercamientos. Estoy muy agradecido con cada institución que se acercó, porque tengo muy buena relación con ellos; así es el futbol, es profesional. Sí, sí las hubo. Soy honesto”, dijo en entrevista con diario Récord al cuestionársele sobre si el Rebaño Sagrado se interesó por repatriarlo.

El futbolista, que viene de jugar en el futbol qatarí con el Al-Sadd de Xavi Hernández, reconoció que aunque no le tocará enfrentarse a los rojiblancos hoy por su reciente incorporación a Juárez, guarda la ilusión de hacerlo en un futuro, al igual que con Cruz Azul.

“Siempre me va a emocionar. Claro, ya espejee un poco el calendario. Enfrentamos a los dos equipos por los que pasé en México. Mañana (miércoles) jugamos contra Chivas, contra Cruz Azul el sábado. No estaré mañana, pero en un futuro los enfrentaré. Será una bonita experiencia. Sea la institución que sea, vengo a jugar cada partido a muerte. Vengo por todo”, expresó.

Finalmente, habló sobre el estado físico en el que se encuentra; si bien como recién llegado es complicado jugar los próximos partidos, platicará con Gabriel Caballero, entrenador del club fronterizo, y el preparador físico para estar listo lo más pronto posible.

“En lo personal, me siento muy bien, tengo que platicar con Caballero, con el preparador físico, pero yo me he estado preparando personalmente para este momento. No es lo mismo, porque no estoy en el día a día, tocando un balón, pero físicamente vengo muy bien, he estado entrenando, pasé las pruebas médicas. No creo que sea muy larga la espera. Mañana no voy a estar, pero en cuanto se pueda estar en la cancha, estaré, porque es lo que más anhelo", concluyó.