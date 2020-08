Marco Fabián regresaría al futbol mexicano para jugar con FC Juárez

Fuentes confirmaron a Récord que Marco Fabián llegó a un acuerdo con el FC Juárez después de varios días de negociaciones y que solo una firma lo separa de convertirse en nuevo jugador del equipo.

Para esto, el futbolista formado en Chivas llegará hoy a la Ciudad de México, donde se realizará la prueba de Covid-19 y el domingo viajará a Ciudad Juárez con el resto de la plantilla después del partido que enfrentarán ante Pumas a las 10:00 horas de Sonora.

Marco es un jugador importante que le daría mucho al equipo, pero no quisiera de hablar de algo que no está hecho. Hasta que no pase algo con algún jugador, no diré nada. Esperaremos hasta que las cosas se vayan cerrando. He platicado con él, he podido explicarle cómo soy, cómo está el equipo y cómo está el proyecto para que sepan a qué viene”, dijo Gabriel Caballero, entrenador de los Bravos, hace unos días para Marca Claro.