Marco Fabián añora volver a vestir la playera de Chivas

Marco Fabián, quien ahora juega con el Al-Sadd de Qatar, dice que sueña con algún día regresar al equipo donde se formó como futbolista: las Chivas.

Obviamente me gustaría regresar, lo que no sé es cuándo. Lo que sí tengo que decir es que Chivas es y ha sido mi vida; lo llevo siempre en mi corazón. Más de la mitad de mi vida la viví en Chivas, llegue a los siete años y salí a los 24 años, ¿Cómo no tenerle amor a esa institución?”, expresó el mediocampista tapatío.