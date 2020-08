Marchesín provoca molestia de la afición argentina tras hacerle el feo a Boca Juniors

Agustín Marchesín ha dado de que hablar en su natal Argentina, pues en una entrevista con 90Min rechazó rotundamente jugar para Boca Juniors pese a los rumores, causando reacción entre los bravos fanáticos Xeneizes.

Si me llama Román... Viste que siempre dicen '¿Y si te llama Román?' Pero no. Aunque creo que si me llama el Laucha Acosta (futbolista de Lanús) ahí podríamos cambiar. Boca ya es una cuestión del pasado", dijo el ex americanista.