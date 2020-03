Marchesín no descarta la idea de regresar al América

PORTUGAL - El portero argentino Agustín Marchesín atesora su pasado como americanista, tanto que no dudaría en volver a custodiar su portería si Guillermo Ochoa tuviera que irse del Nido.

“Está [Guillermo] Ochoa, es un ídolo a nivel nacional, ojalá mañana, si es que a Memo le toca salir, pueda volver de la mejor manera”, expresó el ahora guardameta del Porto al periodista argentino Mariano Antico, de TyC Sports.

Mediante Instagram Live y en sus respectivos domicilios, debido a la cuarentena que se vive tanto en Argentina como Portugal por el brote a nivel mundial de coronavirus Covid-19, “Marche” también se rindió ante su extécnico Miguel Herrera.

“Es un fenómeno el Piojo, se mete mucho en lo familiar, he tenido la suerte de todos sacar lo mejor, ha dirigido selección, técnico nacional, es un fenómeno como persona, tiene una humildad tremenda”, resaltó el exáguila. “Estoy muy encariñado con él y su familia, significa muchísimo”.

Cabe recordar que Marchesín al arribar a Coapa, el técnico en turno era su compatriota Ricardo La Volpe, en enero de 2017.

De igual modo, el cancerbero reiteró que su cariño por las Águilas es similar al que siente por el Lanús, el equipo que lo impulsó al profesionalismo.

“En el América me fui bien, estoy muy agradecido, porque es un club grandioso, cuando me tocó que naciera mi hijo y yo estaba en América, el club se portó muy bien conmigo, obviamente la hinchada del club es el equipo más grande México, se vive con mucha pasión, recuerdo que, en su momento como me fui de Lanús, llorando, en el América también me pasó [llorar]… fue difícil”, agregó. “Lanús es mi primer amor, es el club que siempre voy a querer”.