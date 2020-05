Marcelo Díaz, ex de Pumas, destacó devoción hacia la Guadalupana en México

El chileno Marcelo Díaz jugó por un año y medio para Pumas, y a través de una publicación en su Instagram, reveló que lo que más le impresionó durante su estancia en México fue la devoción que hay hacia la Virgen de Guadalupe en nuestro país.

Relató un momento especial que vivió a escasos días de haber llegado a la Ciudad de México, cuando junto a sus compañeros, previo a un partido, comenzaron a rezar el Padre Nuestro.

Todos nos empezamos a desear buena suerte para el partido y, como si de golpe nos hubiéramos vuelto un coro, de nuestras gargantas brotó el Padre Nuestro. Ahí me enteré de que me estaba sumando a una tradición realmente emocionante para quienes somos creyentes. La estampa de la Virgen de Guadalupe, muy venerada en México completaba una escena que inflaba el espíritu”, compartió el mediocampista.

En ese mismo post, Díaz reveló que al principio, la altura de la capital le pasó factura y le costó trabajo adaptarse, pero conforme fueron pasando los días la situación mejoró.

“Venía de un año y medio en Vigo y la altura del Distrito Federal me puso un obstáculo bravo. Terminamos perdiendo (ante Morelia) 2 a 1 (mi amigo Nico Castillo hizo el gol) pero el recuerdo de ese ritual fantástico (la oración) en la previa no se me va a borrar nunca.

“Aunque me costó algunos encuentros adaptarme a respirar con normalidad, terminé agarrándole la mano a una Liga de alto nivel que me permitió disfrutar de lo que tanto me gusta hacer: jugar al futbol”, concluyó.