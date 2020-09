"Maravilla" Martínez sigue adelante por su camino hacia el campeonato y confirma nuevo rival

ESPAÑA – El excampeón superwelter y mediano, Sergio “Maravilla” Martínez, quiere demostrar que la edad solamente es un número y no un factor que influya físicamente en el mundo deportivo, pues 45 años regresó al pugilismo para convertirse en boxeador latinoamericano más longevo.

Fue un retiro de seis años lo que solo pudo resistir el “Maravilla”, pues el pasado 21 de agosto regresó a los ensogados para enfrentarse contra el español José Miguel Fandido, a quien demolió en siete episodios y este fue el primer paso en su camino para ir por otro cinturón.

Martínez tiene fe en la palabra que le dio el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Jesús Mendoza, quien le aseguró al peleador que si enfila un numero importante de victorias, le concedería la oportunidad de ser el retador oficial por el campeonato mediano, quien lo ostenta el japonés Ryota Murata.

Ahora en nuevo reto de Martínez será el próximo 5 de diciembre, donde se medirá ante otro mejor exponente, el finlandés Jussi Koivula, quien sin duda alguna será un peleador que le representará más dificultar al argentino en el ring que su anterior adversario.

Koivula expone un récord de 24 victorias, 9 antes del límite, siete derrotas y un empate, dentro de su historial de rivales se admiran los nombres de Conor Benn, un fuerte prospecto en ascenso de Inglaterra, el experimentado colombiano Samuel Vargas, el francés Mohamed Mimoune, entre otros.

Después de su pelea del retorno, Martínez creo una enorme polémica cuando su nombre se colocó dentro del topten del ranking mediano de la AMB al ocupar la sexto posición, algo que causó muchas criticas entre expertos del deporte y boxeadores, pero para él fue una llave para entrar por la puerta grande de la nueva elite del boxeo y no piensa retirarse de ese pedestal.

“Nunca tuve un título de la Asociación y para mí es un estímulo tremendo. No todos están de acuerdo con que ya me hayan ranqueado sexto en la entidad, seguramente por respeto a mis antecedentes, pero… Estoy en el ranking y ahora voy a aprovechar y disfrutar todo lo que no pude hacerlo antes. Tengo más experiencia y más capacidad para ser más efectivo que antes, administrando energías, gracias un gran entrenador como Tinin Rodríguez”, declaró.