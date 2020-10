Maradona se someterá a pruebas de Covid-19 por abrazar a futbolista infectado

ARGENTINA – La salud del máximo idolo futbolístico de Argentina, Diego Armando Maradona, está en peligro, ya que el equipo del cual este está al mando, Gimnasia y Esgrima, notificó que uno de sus elementos dio positivo por Covid-19, el cual le dio un abrazo al “Pelusa” durante un duelo amistoso.

El jugador enfermo es el atacante Nicolás Contín, quien dio positivo por Coronavirus tras revelarse las pruebas después del duelo amistoso que sostuvo el equipo contra San Lorenzo, donde Maradona le dio un afectuoso abrazo al jugador, por lo que el estratega podría haberse infectado.

Debido a que Maradona y Contín rompieron una de las normas sanitarias, la cual es la sana distancia, se desconoce si Diego habría contraído el virus, por lo que por protocolo de seguridad y para descartar otro positivo dentro de la institución se realizará nuevos análisis.

"El contacto que Diego tuvo con el delantero fue al aire libre, con barbijo correctamente colocado y nunca estuvo por un período mayor a los 15 minutos en un contacto directo con Contín. Con esta descripción, Diego no es considerado caso sospechoso, por no presentar ningún síntoma y por no ser considerado contacto estrecho, según la definición del Ministerio de Salud de la Nación. De igual forma para la tranquilidad de Diego y su familia, el lunes realizaremos el hisopado", indicó el personal médico.