Manuel Lapuente explota contra posible llamado de Julián Quiñones a Selección Mexicana: "Es estúpido"

CIUDAD DE MÉXICO-. Un tema que en la Selección Mexicana ha generado polémica y ha dividido opiniones por varios años es el llamar o no a futbolistas naturalizaos, algo que ha tomado fuerza en los últimos meses, por la posible convocatoria de Julián Quiñones.

En esta ocasión fue Manuel Lapuente, considerado uno de los mejores entrenadores de la historia de Selección Mexicana, quien dio su opinión sobre esta situación, quien demostró estar totalmente en contra de convocar a naturalizados.

"Me da pena decirlo, pero... ¿Quieres que te lo diga de veras? Se me hace ridículo, espantoso. Además, estúpido. ¡Estúpido! El jugador de la Selección Mexicana tiene que ser mexicano. Punto. Se acabó. No le busquen", recalcó Lapuente.