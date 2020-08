Manchester United van enserio por Ansu Fati, pagarían 200 millones de dólares por él

INGLATERRA – El Manchester United no tendría limites financieros para formar una plantilla invencible para la temporada 2020-21 de la Premier League, por lo que el nuevo diamante del Barcelona, Ansu Fati, sería la carta más fuerte que quisieran obtener para hacerse de una delantera más poderosa.

Fuentes de Inglaterra han difundido información sobre los propósitos del Manchester United, donde se dice que el equipo estaría dispuesto a pagar la enorme cantidad de 153 millones de libras para adquirirlo, lo que equivaldría casi 200 millones de dólares.

Pero el cuadro ingles tiene que apresurar sus pasos para llegar a un acuerdo por él, porque el Barcelona no tiene pensado dejarlo escapar, por lo que los directivos se están moviendo para hacerle una renovación de contrato, el cual su clausula de recisión tendrá una gran elevación, el cual podría llegar hasta los 360 millones de libras.

Otro dato importante que se reveló fue que el Manchester United ya se había salido de las negociaciones para poder fichar al jugador Jadon Sancho, del Borussia Dortmund, pero el precio por él se le hizo demasiado alto a la directiva, por lo que prefirió desertar de las negociaciones, ya que tendrían que gastar 108 millones de euros por él, pero se inclinaron ir sobre Fati mejor.

Manchester no quiso hacer un único pago directo de 108 millones de libras por Sancho, ya que se dice que la oferta que le habría propuesto depositar primero 70 millones de libras y lo faltante hacerlo por pagos, sin embargo, el equipo ruso no aceptó la propuesta, por lo que no pudieron llegar a ningún acuerdo.