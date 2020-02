Presidente del Manchester City alega que acusaciones de UEFA son falsas

El presidente del Manchester City, Ferrán Soriano, aseveró que las acusaciones hechas por la UEFA son falsas, por lo que harán todo lo posible por demostrar su inocencia.

Soriano se dice convencido de tener el apoyo de sus aficionados y de que esta es solo una de los muchos retos que ha tenido el club en sus 140 años de existencia.

Este es solo otro desafío. Estaremos juntos, lo pasaremos y no decepcionaremos a nuestra gente. Lo más importante que tengo que decir hoy es que las acusaciones no son ciertas. Simplemente no son ciertas. Los aficionados pueden estar seguros de dos cosas. La primera es que las acusaciones son falsas. La segunda es que haremos todo lo posible por demostrarlo", expresó el directivo.