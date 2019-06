Mafia italiana privó al 'Tuca' de jugar en Europa

MONTERREY, Nuevo León.- Ricardo Ferretti reveló en una entrevista para Mediotiempo que estuvo a punto de jugar en el futbol italiano durante sus años de jugador, sin embargo, la mafia del país impidió su llegada.

Barbadillo, figura de Tigres, recomendó al ‘Tuca’ al Avellino, que en ese entonces estaba en la Serie A, pero el destino le tenía preparada otra jugada.

Estaba Barbadillo en el Avellino y Barbadillo sale a otro equipo y hace mención de mi persona para ir al Avellino, vamos y firmo contrato para ir a Italia, pero regreso y de repente suceden unas cuantas cosas con la mafia y cancelaron mi contrato, entonces en vez de jugar en Italia me quedé en México”, relató el brasileño.

Durante los años 80, salieron a la luz varios casos que ligaron el futbol italiano a la mafia y crimen organizado, entre ellos el Avellino, que ahora juega en la Serie D.

Ferretti manifestó que también ha tenido ofertas para dirigir en otros países, pero que su corazón está en tierra azteca.

“Siempre tengo muchas ofertas para ir a otro lado: Europa, China, Japón, Brasil, varias y no (se va), porque estoy muy a gusto aquí en Tigres, muy, muy a gusto, me ofrecen mucho más […] prefiero quedarme. De joven también me ofrecieron, pero amo México”, externó el ‘Tuca’.