Madre de Maleck pidió no ‘criminalizar’ a su hijo hasta terminar proceso

Después de salir de la Sala de Juicios Orales de Puente Grande, Jalisco, la madre de Joao Maleck, Diana Robles, habló por primera vez con los medios de comunicación desde lo ocurrido el 24 de junio pasado.

"Los peores (meses) de toda mi vida. Tengo un niño de 9 años el cual ha sufrido hasta en la escuela, ha sido exhibido, la verdad habido muy pesado, muy desgastante", manifestó.

Robles expresó que las críticas hechas sobre el caso le provocan indignación, pues opina no es correcto criminalizar a su hijo hasta que culmine el proceso penal.

Obvio él está desesperado, es un muchacho de apenas 20 años, yo me he preguntado muchas veces, no leo muchas notas, no veo muchos comentarios porque la verdad no es algo que me preocupe lo que diga la gente, pero sí es algo muy cruel el hecho de que lleguen y te digan 'ya viste la nota, ya viste lo que dicen', que si hemos hecho impunidad, que si hemos pagado, que sí los resultados.