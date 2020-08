MLS anunció que abrirá investigación en contra del propietario del Real Salt Lake

ESTADOS UNIDOS – La MLS sabe de qué lado debe de estar, sabe que su autoridad y el apoyo que ha brindado en la lucha en la que varios jugadores de diferentes deportes han entrado contra el racismo ha sido un gran motor para ellos, por lo que los duros comentarios del propietario del Real Salt Lake, Dell Loy Hansen, quien opinó su negativa contra la negación de disputar los partidos en forma de protesta, ya que él no apoya esto, porque señaló que lo perjudicó económicamente, provocó que el comisionado de la liga, Don Garber, anunciara que se abrirá una investigación contra Hansen.

"Estamos profundamente preocupados por las acusaciones hechas en una nota publicada esta noche sobre el lenguaje utilizado y la conducta del propietario de Real Salt Lake, Dell Loy Hansen. Major League Soccer tiene tolerancia cero hacia este tipo de lenguaje o conducta e inmediatamente comenzará una investigación. Aprecio los esfuerzos de Dell Loy Hansen para desarrollar el futbol en Utah. Su compromiso con la MLS, la NWSL y la USL, así como con el juego a nivel juvenil, ha sido significativo. Sin embargo, estoy totalmente en desacuerdo con los comentarios que hizo, la forma en que se expresó no refleja las opiniones de la MLS", argumentó.

Los jugadores de los Bucks de Milwaukee, de la NBA, fueron quienes pusieron en el mapa del mundo este enorme movimiento, ya que el 26 de agosto nunca será olvidado por la enorme iniciativa que tuvieron al no presentarse en el quinto partido de la serie de playoffs que disputaban contra Magic de Orlando, tomando su negación de participar en el partido como una protesta por el tiroteo en contra del afroamericano Jacob Black, quien fue atacado por un policía de Wisconsin, quien le dio siete disparos en su espalda hace unos días.

Todo el ámbito deportivo se conmovió y respetó la forma de pensar de los jugadores, quienes después de cancelarse el partido salieron frente a los medios de comunicación y hablaron sobre su sentir y el motivo por el cual hicieron este boicot, el cual la NBA apoyó absolutamente y los partidos restantes también fueron cancelados.

En la MLB ocurrió lo mismo, varios partidos que se disputarían el mismo día tampoco se celebraron y en la MLS no fue la excepción. Pero Hansen ha sido el único que no ha quedado contento con esa forma de expresión, por lo que la MLS no permitirá que sus comentarios afecten a los que si quieren hacer un cambio social en el mundo.

"Éste es un momento para que todos trabajemos juntos en la búsqueda de la igualdad racial y la justicia social. Major League Soccer y todos sus clubes continuarán apoyando y creando iniciativas que generen un cambio real", dijo el comisionado.

Para la mayoría de los habitantes del mundo que apoyan la enorme causa que está causando un enorme impacto mediático a nivel mundial los comentarios de Hansen fueron no fueron apropiados y fuera del lugar, por lo que ha recibido muchas criticas con su oposición.