MLB podría cambiar sedes de partidos si no se puede jugar con aficionados por coronavirus

ESTADOS UNIDOS - Si Major League Baseball no puede jugar frente a los fanáticos en el estadio de béisbol de un equipo debido al brote de virus, la primera preferencia del deporte probablemente sería cambiar los juegos al estadio del equipo visitante si es posible, una persona familiar con las deliberaciones le dijo a The Associated Press.

La persona habló bajo condición de anonimato el martes porque no se han tomado decisiones.

MLB comienza su temporada el 26 de marzo. Entre los juegos del día inaugural está Texas en Seattle, el área de Seattle ha sido duramente afectada por el virus, con 24 muertes.

MLB anticipa que los funcionarios del gobierno decidirán si es seguro jugar frente a los fanáticos en cada ciudad. Si es necesario realizar cambios en el cronograma, MLB tomaría determinaciones en el momento en que se haya descartado un estadio de béisbol.

El gobernador de Washington Jay Inslee planea prohibir las reuniones y eventos de más de 250 personas en prácticamente toda el área de Seattle, dijo una persona familiarizada con la decisión a The Associated Press el martes por la noche. La persona no estaba autorizada a revelar la decisión y habló bajo condición de anonimato.

Inslee programó una conferencia de prensa para el miércoles por la mañana. Los Marineros y MLB no hicieron comentarios inmediatos.

"Espero que no se convierta en perder juegos o retrasar los juegos programados", dijo el primera base de los Orioles de Baltimore, Chris Davis.

La preferencia del béisbol es jugar frente a los fanáticos y no en estadios vacíos, dijo la persona familiarizada con las deliberaciones. A los jugadores y a la gerencia no les gusta la falta de energía en los estadios vacíos.

“No sería lo mismo. Realmente no lo haría ", dijo Dave Martínez, gerente del campeón de la Serie Mundial Washington.

Cambiar las fechas de inicio y de ruta es más fácil al comienzo de la temporada, cuando hay muchas series entre equipos que se enfrentan más adelante en el año.

Los Rangers tienen previsto abrir Globe Life Field, su nuevo estadio de béisbol retráctil, contra los Angelinos de Los Ángeles el 31 de marzo. El gerente general de Texas, Jon Daniels, dijo el lunes que no había habido ninguna discusión con MLB o los Marineros sobre el intercambio de fechas de inicio para eso. abrió series entre rivales de AL West, pero dijo que el nuevo estadio estaría listo si fuera necesario.

Los juegos de exhibición contra St. Louis están programados en el nuevo estadio el 23 y 24 de marzo.

El receptor de los Vigilantes Robinson Chirinos dijo el martes que está "un poco" preocupado por viajar para enfrentar a los Marineros.

"Sé que la temporada comienza en Seattle, y sabemos cómo es Seattle en este momento", dijo Chirinos.

Varios juegos de fútbol de alto perfil en Europa se han jugado en estadios vacíos, incluida la victoria de Atalanta en el Valencia de España el martes por la noche que llevó al club italiano a las semifinales de la Liga de Campeones. El partido en casa del Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund de Alemania el miércoles por la noche también será a puerta cerrada.

Todos los partidos de liga española de primera y segunda división se jugarán sin fanáticos durante las próximas dos semanas. Después de que algunos juegos de la Serie A se jugaron en estadios vacíos en las últimas semanas, el gobierno italiano suspendió todos los eventos deportivos hasta el 3 de abril.

Información por AP.