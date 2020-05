MLB: dueños aprueban que beisbol de Grandes Ligas vuelva ¡en julio!

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Los dueños de las Grandes Ligas de Béisbol dieron el visto bueno el lunes para hacer una propuesta al sindicato de jugadores que podría conducir a una temporada retrasada por el coronavirus que comenzará alrededor del fin de semana del 4 de julio en estadios sin fanáticos, un plan que preveía expandir el bateador designado al Liga Nacional para 2020.

El entrenamiento de primavera comenzaría a principios o mediados de junio, dijo una persona familiarizada con la decisión a The Associated Press. La persona habló bajo condición de anonimato porque los detalles del plan no fueron anunciados.

Los funcionarios de MLB están programados para hacer una presentación al sindicato el martes. Se necesita un acuerdo con la asociación de jugadores, y se espera que las conversaciones sean difíciles, especialmente sobre una propuesta de división de ingresos que no tendría precedentes para el béisbol.

Cada equipo jugaría alrededor de 82 juegos de temporada regular: contra oponentes en su propia división más enfrentamientos entre ligas limitados a AL East vs. NL East, AL Central vs. NL Central y AL West vs. NL West.

El juego de postemporada se expandiría de 10 clubes a 14 al duplicar los comodines en cada liga a cuatro.

Los equipos preferirían jugar en sus estadios de pelota de temporada regular, pero cambiarían a estadios de entrenamiento de primavera o sitios neutrales si no se pueden obtener las aprobaciones médicas y gubernamentales para los juegos en casa. Toronto podría tener que jugar partidos en casa en Dunedin, Florida.

El Juego de las Estrellas, programado para el Dodger Stadium en Los Ángeles el 14 de julio, probablemente se suspendería.

Los equipos propondrán que los jugadores reciban el porcentaje de sus salarios 2020 basado en una división de 50-50 de los ingresos que MLB recibe durante la temporada regular y la postemporada, lo que probablemente será uno de los aspectos más polémicos de la propuesta durante las negociaciones con la asociación de jugadores. .

AP

Esa propuesta tomaría en cuenta que los fanáticos podrían regresar a los estadios de béisbol en algún momento, tal vez con un pequeño porcentaje de asientos vendidos al principio y luego aumentando gradualmente.

Los jugadores de béisbol se han negado a considerar incluso los marcos para el tipo de división de ingresos acordados por los sindicatos de la NFL, la NBA y la NHL. El último intento de los dueños de béisbol para obtener un tope salarial con una división de ingresos condujo a una huelga de 7 meses y medio en 1994-95 que aniquiló la Serie Mundial por primera vez en 90 años.

Las listas se ampliarían de 26 a alrededor de 30. Con las ligas menores cerradas, es probable que se agreguen unos 20 jugadores por club al equipo de práctica de la NFL.

Los jugadores y los equipos acordaron un acuerdo el 26 de marzo que pedía que cada jugador recibiera solo una parte del salario, determinado por qué porcentaje de un calendario de 162 juegos se juega. Como parte de ese acuerdo, si no se juega ninguna temporada, cada jugador recibirá el tiempo de servicio 2020 que coincide con lo que ganó el jugador en 2019.

AP

Pero ese acuerdo depende de que no haya restricciones en las reuniones masivas a nivel federal, estatal, municipal y local; sin restricciones de viaje relevantes en los EE. UU. y Canadá; y el comisionado Rob Manfred, después de consultar con el sindicato y las expectativas médicas, determina que no hay riesgo de jugar frente a los fanáticos en los estadios de béisbol de temporada regular.

Los jugadores y los equipos se comprometieron a "discutir de buena fe la viabilidad económica de jugar en ausencia de espectadores o en sitios neutrales apropiados". Manfred ha dicho que alrededor del 40% de los ingresos de MLB están vinculados a la entrada, incluidas las concesiones, estacionamiento, publicidad en estadios, suites de lujo y programas.

Funcionarios y jugadores del sindicato han citado el acuerdo del 26 de marzo como una condición económica y dicen que no tienen inclinación por recortes adicionales. Los jugadores están más interesados en protocolos médicos y pruebas diseñadas para protegerlos y detectar el nuevo coronavirus. La propuesta detallará el plan para tratar con los jugadores y el personal que dan positivo.

AP

Debido a que los jugadores acumulan salarios solo para la temporada regular y no para el entrenamiento de primavera o la postemporada, el sindicato puede contrarrestarlo pidiendo más juegos de la temporada regular durante las negociaciones que podrían alterar significativamente o incluso obstaculizar el plan de reinicio.

El DH fue adoptado por la Liga Americana para la temporada de 1973, pero ha sido resistido por los propietarios de la Liga Nacional. El sindicato de jugadores lo ha favorecido porque crearía más empleos para los bateadores con sueldos altos en sus 30 años, por MLB lo ha considerado como un problema económico.

Sin embargo, el dinero ha desaparecido como un problema en esta etapa para 2020 porque casi todos los jugadores veteranos han acordado contratos. Yasiel Puig es la excepción más notable.