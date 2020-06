Luis Fernando Tena y Miguel Herrera arremeten ante Juan Carlos Osorio

MÉXICO – El dirigente colombiano, Juan Carlos Osorio, se ha ganado unos cuantos enemigos al estar hablando de más al arremeter contra los jugadores de la Selección Mexicana, a quienes catalogó con “falta de actitud” cuando comandó a la escuadra en la Copa del Mundo Brasil 2016. El entrenador de Chivas, Luis Fernando Tena y Miguel Herrera, estratega del América, se mostraron en su contra.

Después de que Osorio empezara a revelar lo que pasaba afuera de las canchas con el club tricolor, donde afirmó que momentos previos del partido contra Brasil en el Mundial 2016, los cuestiono sobre si estaban listos para asumir este reto y al no recibir una respuesta esperara, asumió que “les faltó actitud”, cosa que no les sentó bien a Tena y a Herrera.

El primero en hablar y aportar su opinión ante las crudas confesiones que hizo Osorio sobre los seleccionados, a quienes defendió y evidenció su descontento con el colombiano, quien solamente salió a la luz para arremeter con sus ex pupilos.

“Hace muchos años se calificaba a los mexicanos de muy baja autoestima, a mí eso me molesta muchísimo. Queríamos demostrar que los mexicanos sabemos trabajar en equipo; cuántas veces no nos dijeron con el propio Hugo Sánchez que éramos como los cangrejos, o que el peor enemigo de un mexicano era otro mexicano”, destacó.

Por su parte, Herrera compartió la misma ideología y se molestó con Osorio al desprestigiar el trabajo y el nivel de los futbolistas mexicanos durante el encuentro que sostuvieron contra Brasil en la competencia mundial.

“Por eso nos da coraje que alguien diga que México no juega bien contra Brasil, o que no haya respuesta de los mexicanos contra Brasil; lo digo por el 'Profe' Osorio, que se equivocó rotundamente, porque esta misma selección que tuvo el ‘Flaco’ en Juegos Olímpicos, yo la tuve en 2014 y también el ‘Chepo’; fueron las mismas y fueron los mismos jugadores. Ganaron una medalla, y empataron a Brasil en Brasil. Y decir que para el siguiente Mundial hayan tenido miedo y no hayan contestado. No pongas pretextos, por eso molesta”, aseguró.