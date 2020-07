Luis Fernando Tena dio mensaje tras conocerse que dio positivo a Covid-19

Luis Fernando Tena, entrenador de Chivas, envió un mensaje a la afición del Guadalajara luego de que esta mañana se diera a conocer que dio positivo en la prueba de coronavirus.

Señaló que pese a haber tenido todos los cuidados necesarios se contagió, por lo que se mantendrá en aislamiento por 10 días.

Me siento bien, no tengo síntomas, no me duele la cabeza, no tengo temperatura, no tengo tos, no me siento mal, tengo la incertidumbre de cómo se va a desarrollar todo esto, el saber que fui el único que resultó positivo en todo Verde Valle. Decirle a la gente que se cuide, yo extremé los cuidados, tomé todas las precauciones, que ya tengo cierta edad, sé que somos los más vulnerables de que nos ataque con fuerza este virus y que lo tomen en serio", manifestó a través de redes sociales.