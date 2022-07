Luchadora mexicana que abrió OnlyFans se declara "el amor imposible de los aficionados"

CIUDAD DE MÉXICO.- La luchadora mexicana Mystique se sabe deseada y no le molesta. "Sé que soy el amor imposible de los aficionados", presume la esteta profesional que tras romper las redes sociales tradicionales, se lanzó a la conquista de OnlyFans, un sitio en el que promete mostrar a la Mystique que sus seguidores le piden todo el tiempo.

Es una red social de la que se hablan muchas cosas. Yo tenía la idea de que solamente era una red social que promovía pornografía, y no me daba el tiempo de conocer todo el contenido que puede haber, ahora siento que cada persona es responsable de lo que publica y hasta dónde quiere llegar y mostrar", comparte en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

"Van a encontrar a la Mystique que todos quieren ver", promete la gladiadora tras quien se oculta una cirujana dentista graduada en la UNAM. "La mujer que no por ser luchadora, no por ser dentista o ama de casa, deja de ser mujer y deja de ser sexy", defiende.



Así que no piensa ocultar sus atributos, pero ahora serán menos los que puedan acceder a ella, evitando así que sus imágenes lleguen a quienes no están dirigidas. "Porque a la mayoría de las redes sociales pueden acceder personas de todas las edades. Tomé la decisión de no ser tan exhibicionista, por decirlo de alguna forma, en las redes de fácil acceso. En OnlyFans puedo mostrar a esa Mystique sensual y sexy que los aficionados me piden todo el tiempo".

Con apenas unos días en la red social de paga, Mystique ya se mueve con soltura en ella, "y es que no encuentro mucha diferencia en las reacciones que hay en otros espacios, porque siempre he explotado mi lado sensual como luchadora y mis seguidores me exigen ese material distinto. Siento que solo es acomodar a cada uno de ellos en la red social que le corresponde".

OnlyFans, advierte, puede catapultarla también internacionalmente. "Hay que abrir la mente y con eso las fronteras, siento que un espacio como este puede atrapar la atención del mercado internacional, que vean que las luchadoras mexicanas también son muy bonitas".

Luchadora mexicana podría volver al ring

La luchadora que vive una etapa alejada de los enlonados, tras haber solicitado un permiso a su empresa, el Consejo Mundial de Lucha Libre, no descarta para nada volver al ring, es más, ya empezó a trabajar para lograrlo.

"Ya di el primer paso para regresar con entrenamiento de pesas, porque estoy consciente de que mi cuerpo debe estar fuerte. Fue año y medio sin entrenar formalmente", explica.

Nada fácil ha sido estar lejos de la lucha libre, "porque es como un vicio para mi, más allá de un pasatiempo es algo que se volvió mi pasión, entonces no es sencillo dejarlo, pero lo hice porque soy una persona de muchas ambiciones y busque crecer como profesional en otra faceta".

Al final, todo la lleva al mismo lugar. "El contacto con los aficionados a través de las redes es lo que me ha hecho sentir cerca del ambiente, aunque no al cien por ciento como quisiera".