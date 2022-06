Lucha Libre AAA: Chik Tormenta pierde su máscara y revela su identidad en Triplemanía XXX

TIJUANA, México-. El capítulo 2 de Triplemanía XXX de la Lucha Libre AAA trajo una importante revelación de identidad, en el que Chik Tormenta perdió su máscara y mostró su verdadero rostro la noche del pasado sábado.

Después de 16 años con máscara y como una de las gladiadoras más seguidas en la lucha libre mexicana, Chik Tormenta, originaria de Guadalajara, Jalisco, se vio obligada a quitarse la máscara y mostrar su rostro.

Flammer fue quien venció en el ring del Estadio Caliente a Chik Tormenta en una reñida pelea, quien tomó a la tapatía y la lanzó contra una tabla, para así acabar con ella y quitarle su máscara.

Ella es Cristina Azpeita Ramírez de Guadalajara Jalisco, con 16 años de trayectoria, @chiktormenta #TriplemaniaXXX



�� EN VIVO por Space, Fite y ProWTV. #30AniversarioAAA | #Triplemania30 pic.twitter.com/r12wNVd88U — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) June 19, 2022

"Soy una mujer de palabra. Yo acepté este reto y hoy ganaste una batalla, pero no la guerra; pero sé reconocer que me ganaste bien (le da la mano a su rival). Mi nombre es Cristina Azpeita Ramírez, de Guadalajara, Jalisco. 16 años de trayectoria que me costó a mí y a mi familia", dijo Chik Tormenta, antes de quitarse la máscara.

Chik Tormenta rompió en llanto al revelar su identidad

En cuanto se quitó la máscara arriba del ring, Chik Tormenta rompió en llanto y fue abrazada por Flammer, después de una emocionante pelea en territorio tijuanense.

Te puede interesar: Mr. Niebla sin máscara, Tik Tok de sobrino revela la identidad del difunto luchador