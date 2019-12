Lucas Cavallini sale del Puebla; llegará al Vancouver Whitecaps de la MLS

Lucas Cavallini regresará a su natal Canadá para jugar con el Vancouver Whitecaps, anunció su ahora ex equipo el Puebla.

Es un momento difícil para mí, no me gusta hacer estas cosas, pero les tengo que agradecer por dos años increíbles en mi vida. Siempre voy a llevar a esta ciudad en mi corazón aquí nacieron dos de mis tres hijos, eso me llena de orgullo", manifestó el delantero en un video.