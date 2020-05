Lucas Biglia opina que Lionel Messi debe tener un documental al estilo ‘The Last Dance’

Lucas Biglia, futbolista del AC Milan, es otro de los cautivados por Michael Jordan y su documental The Last Dance.

Incluso considera que su compatriota y compañero en la Selección Argentina, Lionel Messi, debería tener uno parecido sobre su vida.

El de Jordan me pareció un documental muy lindo... Y pensé que dentro de un par de años, ojalá podamos ver uno así de nuestro fenómeno. Saber un montón de cosas del día a día. Uno lo ve entrenar y jugar, pero en el día a día deben pasar cosas que uno no sabe, como contaban en lo de Jordan. Que si película, publicidad, zapatillas... Y cuando lo ponían en la cancha seguía rindiendo; no salía de lo que era el básquet. Y tenía mil compromisos”, expresó para Radio Octubre.

Tal cual lo haría un director de cine, imaginó que el delantero del Barcelona pudiera tener una escena similar a las del ex jugador de los Chicago Bulls abrazando el trofeo de la NBA, pero con el de la Copa del Mundo.

“La escena que me gustaría ver en el futuro, como cuando Jordan está abrazado al trofeo, me gustaría ver a Leo con la Copa del Mundo porque sé lo que eso significa para él y los argentinos”, expresó Biglia.

“¿Cómo lo hacía (Jordan) para no estar cansado y ser el mejor? Y después cuando se encontraba con gente que lo ponían a la par de él y cómo le gustaba demostrar que él era superior al resto”, agregó.

Biglia y Messi han jugado por 11 años en la albiceleste, y el mediocampista asegura que ‘Leo’ no ha cambiado nada en cuanto a su personalidad.

“Cuando entrábamos al campo, no lo podíamos parar. Tiraba un caño, era normal, no se reía. Siempre se va a poner a tu altura. No solo por su humildad, sino para hacerte sentir cómodo. Él busca encontrar una relación con los compañeros poniéndose a tu altura. Eso lo hace grande. Como jugador no hay palabras para describirlo. Como persona, diez, cien veces mejor”, concluyó.