"Los jugadores mexicanos tienen talento, son muy atrevido", Ronaldinho

CANCÚN, QR.- México no está lejos de dar su mejor actuación en una Copa del Mundo y acercarse a levantar el máximo trofeo de la FIFA.



El campeón mundial con Brasil en la justa del 2002, Ronaldinho Gaúcho, aseveró que la generación actual de futbolistas mexicanos, sobre todo los que militan en el extranjero, reúne el talento para alcanzar ese éxito.



Hay muchos jugadores que me gustan. México tiene una mezcla buena de jugadores con experiencia con jóvenes de mucho talento, entonces creo que dentro de muy poco van a hacer muy buenos Mundiales y pelear por el título", expresó Ronaldinho en entrevista con Grupo REFORMA durante su reciente estancia en Cancún.



"Los jugadores mexicanos tienen talento, son muy atrevidos, técnicos, han crecido mucho. México puede tener un equipo competitivo para el Mundial y le puede ir muy bien".



Sin particularizar, Ronaldinho reconoció la importancia que tienen cada vez más los futbolistas mexicanos en clubes europeos y dijo que la exportación debe crecer para incrementar el nivel del Tricolor, con una Liga local que también se fortalece.



"No soy mucho de seguir el futbol, pero miro los mejores momentos, los goles del futbol mundial en general. El futbol mexicano me gusta, he jugado aquí, me encanta, y creo que cada año está mejorando mucho", aseveró Ronaldinho previo a una exhibición de "Football-volley" en el Royalton Suites Cancún.



- ¿Qué requiere México para ganar un Mundial?

"Es complicado el futbol, y más todavía las competiciones de altísimo nivel, es siempre muy complicado. En la Champions, de todos los equipos que están ahí, hay 10 que pueden salir campeones y en un Mundial aún hay más de 10 que pueden salir campeones, entonces en las competiciones hay que estar muy bien preparado y tener también suerte", apuntó Ronaldinho.