Los favoritos en la Liga Mexicana actualmente

El torneo Guard1anes 2021 ha sido un verdadero agasajo para los amantes del balompié mexicano, y a pesar de que hasta el momento los partidos se han disputado a puerta cerrada, esto no le ha quitado el sabor y la emoción que caracteriza a la Liga Mexicana.



Por un lado, los clubes luchan por obtener buenas puntuaciones y colarse hasta la final, y, por otro lado, los aficionados siguen muy de cerca a sus equipos a través de plataformas como la de apuestasdeportivas24.org casas de apuestas, para poder dar rienda suelta a su pasión.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Es por ello, y con el objetivo de que puedas planificar de mejor manera tus apuestas, que en este artículo te diremos quiénes son los equipos favoritos para este Guard1anes 2021.

Club León

Los “Panzas Verdes” nuevamente se vislumbran como los favoritos para llevarse el Guard1anes 2021 y mantener su racha invicta, ya que desde el año pasado han tenido un gran desempeño.



Y es que el conjunto del León cuenta con una plantilla lo suficientemente robusta como para defender este año su título, tomando en cuenta que acaban de ser el equipo dominante de la Liguilla 2020, además de ser el superlíder de la temporada regular pasada.

A la par de ello, la “Fiera” es considerado como uno de los mejores clubes de los últimos años por los resultados que ha generado, además de que mantiene todo su plantel previo, por lo que, de acuerdo con varios expertos, esto resulta ideal para que los pupilos de Nacho Ambriz se mantengan listos para ganar.



El América

Por su parte, el conjunto de Coapa siempre resulta ser favorito debido a su tradición futbolística y a que siempre cuentan con buenos elementos de talla internacional. Sin embargo, para este torneo de Guard1anes 2021, el equipo de las águilas viene de pasar una temporada un tanto dura, esto después de sufrir muchas bajas, esto sin mencionar que su DT aún no entiende del todo la dinámica del juego dentro del balompié mexicano.



Es por ello que la búsqueda nuevo talento resultará fundamental para generar una dinámica refrescante dentro del club. Mientras tanto, las esperanzas de colarse a la final recaen en los hombros de jugadores como Miguel Herrera, el astro del momento que en definitiva podría darle momentos de alegría a toda la afición “americanista”.



El Cruz Azul

Si bien el conjunto de la máquina ya tiene la fama de fallar en los momentos más importantes, una de sus principales características es que cuenta con un plantel muy sólido, mismo que le da más posibilidades de obtener el campeonato siempre y cuando sea motivado de manera adecuada.



Es por esta razón que tradicionalmente este club siempre es considerado como uno de los favoritos para llevarse el trofeo.

Pese a ello y si bien durante el año pasado tuvieron un desempeño extraordinario, para este 2021 mucho se ha dudado de si efectivamente podrán llegar a la final, ya que los pupilos de Juan Reynoso no están generando los resultados que su afición esperaba acorde con lo hecho en la temporada pasada.

Parece ser que la derrota sufrida en las recientes semifinales ha afectado anímicamente a muchos jugadores del plantel. Sin embargo, aguardaremos a ver si el conjunto cementero recurre a su base fuerte de jugadores para recuperarse.



Tigres

Definitivamente el conjunto felino es uno de los equipos más sólidos de la Liga MX, y tomando en cuenta la motivación que “El Tuca” infunde en sus jugadores, con más razón son considerados como unos de los favoritos para coronarse esta temporada.

Sin embargo, durante esta temporada del 2021 el equipo regio ha tenido muchos desaciertos, por lo que actualmente se ha visto obligado a sumar puntos con mucho esfuerzo para continuar en la contienda.



Es por ello que nos mantendremos al tanto sobre cómo les va durante sus siguientes encuentros.



Los Pumas

Y claro que el conjunto universitario no podía quedarse fuera, sin embargo, hasta el momento el panorama luce un tanto complicado para repetir la actuación que tuvieron la temporada pasada, en la cual se mantuvieron en segundo lugar y pudieron colarse a la gran final.



Aunque no todo está perdido, ya que el equipo felino aún tiene posibilidades de clasificar directamente para coronarse como el campeón del torneo, razón por la cual deberán plantearse de mejor manera cómo es que estructurarán a partir de ahora su esquema de juego.



Las Chivas

Y, por último, pero no menos importante, no podemos dejar fuera al conjunto del rebaño sagrado, que, a pesar de no contar con un plantel idóneo en comparación a temporadas anteriores, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich tienen muchas posibilidades de acceder a los repechajes sin tantas complicaciones.



No obstante, para poder asegurar su ingreso a los repechajes, el equipo jalisciense deberá ganar al menos 5 de sus 6 últimos partidos en la liga, un requisito complicado, pero no imposible.



Ahora que ya conoces a los equipos favoritos de la Liga MX, comienza a planificar tus apuestas cuanto antes.