Los conflictos de Salcedo por su afición al América

MONTERREY, Nuevo León.- Los cuartos de final de vuelta de la serie entre Tigres y América generó una enrome cantidad de críticas en contra del central mexicano Carlos Salcedo, debido a las dos jugadas (penal provocado y fallo en la marca) en las que influyó directamente y terminaron el gol para Las Águilas; el último para poner el 4-2 (5-4 global) necesario para que los azulcremas sellaran su pase a semifinales.

Entre los comentarios contra Salcedo destacan en los que le recuerdan su afición por el equipo de Coapa, cuando militaba en el Real Salt Lake de la MLS; principalmente en el que se alegra de que América accedió a la final de la Liga MX.

No obstante no es la primera vez que su afición por el América causa controversia, ya que su primer equipo en el futbol mexicano fueron las Chivas del Guadalajara, el acérrimo rival de las águilas. En principio no fue bien aceptado debido a lo anterior y rápidamente recopilaron todos sus tuits a favor del América, antes de que los borrara.



Pues ni modo, el joven Carlos Salcedo, refuerzo @Chivas, deberá aguantar carrilla por sus viejos tuits pro América. pic.twitter.com/5lOqB81Dph — VÍCTOR EDÚ ❄ (@EDUX77) January 7, 2015

Salcedo suele permanecer en el "ojo del huracán". Ya en Tigres, en una ocasión fue expulsado (precisamente frente al Rebaño) y más tarde en ese mismo partido se le vio en un palco conviviendo con amigos e incluso se llegó a pensar que estaba bebiendo con ellos; sin embargo él mismo lo desmintió después.

Después de su expulsión ayer en el partido contra Chivas, Carlos Salcedo “disfruto” del resto del partido en un palco del estadio de Chivas con sus amigos de Guadalajara y familiares cercanos.



Y luego como no odiarlo más.... pic.twitter.com/ktVAruwjFV — Info-Tigres MX (@InfoTigresMX) July 30, 2019

Por último, en sus problemas extra cancha, "El Titán" tiene diferencias con su familia por pruebas de paternidad, temas de dinero y una demanda que le impusieron en su contra; cuestión que lo obligó en su momento a viajar a Guadalajara para atender una audiencia cuando Salcedo militaba en el balompié europeo, con Frankfort y Fiorentina.