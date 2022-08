Los ataques de Álvaro Morales a Dani Alves y Pumas: "Si el puede jugar, cualquier panzón chelero puede hacerlo"

CIUDAD DE MÉXICO-. Alguien que se ha encargado de atacar fuertemente a Dani Alves y a Pumas desde la llegada del brasileño es el famoso periodista deportivo de ESPN, Álvaro Morales, a través de redes sociales y los programas en vivo.

Álvaro Morales, reconocido por destrozar con críticas a Pumas y Chivas, y apoyar al América, generó polémica en redes sociales desde que Dani Alves llegó al equipo universitario, al afirmar que Jorge Sánchez era mejor lateral que el brasileño.

Luego de que Dani Alves cumplió su quinto partido como futbolista de Pumas, quien todavía no ha logrado ganar con su nuevo equipo, Morales lanzó varios tweets contra el sudamericano y el club de la UNAM.

Los tweets de Álvaro Morales contra Dani Alves

"Dani Alves nos ha enseñado lo fácil que es ser futbolista. Si él puede jugar a sus 39 años en la primera división, cualquier amateur panzón y chelero puede hacerlo. Una inspiración el brasileño. ¡Qué fácil es ser futbolista!", escribió el periodista.

"La Liga MX debería prohibir que juegue Dani Alves. Afecta su imagen. Me preguntaron hoy unos scouts europeos: ¿tan jodida está para que un deshecho juegue ahí?" y "Si Dani Alves juega en primera división, ¡yo puedo hacerlo!", twitteó Morales.

Hasta a Andrés Lillini atacó Álvaro Morales

El periodista de ESPN también lanzó varios tweets contra Andrés Lillini, el director técnico de Pumas: "Si pierdes ventajas cómo estás, no eres buen director técnico. Lillini no es buen DT. Ha tenido suerte, nada más. Si tuviera dignidad, renunciaría. Pero no la tiene", continuó.