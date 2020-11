Los Chiefs buscan vengar su única derrota de la temporada ante los Raiders

Los Jefes de Kansas City buscarán vengar su única derrota de la temporada al pagar la visita a los Raiders de Las Vegas, en la jornada dominical de la Semana 10 de la NFL.

Los actuales campeones del Super Tazón son favoritos a repetir la corona con una marcha casi perfecta, a excepción del tropezón sufrido en la quinta semana, cuando cayeron en casa 40-32 frente a los "Malosos".

Kansas City (8-1) ha tenido un calendario relativamente cómodo al enfrentar a sólo tres equipos con marca ganadora: Cuervos, Bills y Raiders.

Ready to take down the house �� pic.twitter.com/gHUpWivMfx — Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 20, 2020

El único equipo con mejor marca que los Jefes y único invicto de la temporada, los Acereros de Pittsburgh (9-0), parece no tendrán problemas en seguir su buen paso al visitar a los Jaguares de Jacksonville (1-8).

En el lado opuesto, los Jets de Nueva York, que todavía no conoce la victoria en nueve juegos, tendrán su mejor oportunidad de salir de la mala racha en lo que resta de la temporada al enfrentar a los Cargadores de Los Ángeles (2-7), que tampoco han lucido en 2020.

EN TV

Tennessee vs. Baltimore

12:00 - Fox Sports

Atlanta vs. N. Orleáns

12:00 - Fox Sports 2

Green Bay vs. Indianápolis

15:00 - Fox Sports

Miami vs. Denver

15:00 - Fox Sports 2

Dallas vs. Minnesota

15:00 - Canal 9

Kansas City vs. Las Vegas

17:00 - ESPN

*Tiempo del Centro de México