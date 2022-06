Los Angeles FC vence a New York Red Bulls por 2-0

Red Bulls no logró imponerse a Los Angeles FC, que ganó 2-0 durante el duelo celebrado este domingo en el Banc of California Stadium. Los Angeles FC llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 1-1 en el último partido disputado frente a Seattle Sounders. Con respecto al equipo neojerseyés, New York Red Bulls venía de vencer 2-0 a Toronto FC en el último partido celebrado. Después del partido, el equipo angelino se quedó líder de la MLS, mientras que Red Bulls ocupó el tercer lugar al concluir el encuentro.

En la primera mitad ninguno de los equipos estuvo acertado de cara al gol, por lo que los primeros 45 minutos concluyeron con el mismo resultado de 0-0.

Tras el descanso llegó el gol para Los Angeles FC, que inauguró su luminoso con un tanto de Arango en el minuto 68. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del once angelino, que se distanció poniendo el 2-0 a través de un gol de Palacios a los 70 minutos, acabando el partido con un marcador final de 2-0.

El técnico de Los Angeles FC, Steve Cherundolo, dio entrada al campo a Arango, Kellyn Acosta, Danny Musovski, Hollingshead y Ginella en sustitución de Opoku, Blessing, Rodríguez, Escobar y Cifuentes, mientras que por parte de Red Bulls, Gerhard Struber sustituyó a Yearwood, Harper, Ryan y Ngoma por Fernandez, Amaya, Barlow y Edwards.

El árbitro amonestó a Kellyn Acosta por parte de Los Angeles FC y a Dylan Nealis por parte del equipo neojerseyés.

Con 33 puntos, Los Angeles FC de Steve Cherundolo continúa como líder de la MLS, en plaza de acceso directo a las semifinales de conferencia, mientras que el conjunto dirigido por Gerhard Struber se situó en tercer puesto con 26 puntos.

En la próxima jornada de la MLS, tanto New York Red Bulls como Los Angeles FC jugarán un nuevo partido contra Atlanta United y FC Dallas respectivamente.