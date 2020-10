"Lord Bendtner" confiesa que futbolistas prefieren prostitutas para "evitar chantajes"

COPENHAGUE, Dinamarca.- El 'chico malo' del futbol danés, Nicklas Bendtner, fue acusado de haber agredido a un taxista en Copenhague y el propio jugador presentó este martes disculpas a su club y a los aficionados, pero no a la presunta víctima.

Esto fue una noticia de septiembre de 2019; sin embargo, como esa, hay varias del exfutbolista del Arsenal que lanzó esta semana su polémica autobiografía.

El diario The Sun sacó algunas polémicas de Bendtener. Entre las que destaca una: el danés aseveró que muchos futbolistas prefieren relacionarse con prostitutas porque evitan los chantajes.

“Es menos arriesgado que citarte con chicas mientras estás en la ciudad. Ya casi no te atreves a realizar el acto con una ‘civil’. No cuando eres un futbolista profesional. Hablamos de cazafortunas de la vida nocturna que están ahí (…) Entonces, tomarte una foto mientras duermes. Con esas fotos como su carta de presentación, pueden exigir cosas para que mantengan su boca cerrada. Y lo hacen”.

'Big Nick' relata en el libro que sufrió de chantaje por una mujer y por tal motivo “prefiere relacionarse con prostitutas”.

“Una chica con la que estuve, vino y me dijo que la dejé embarazada y que había un precio por su silencio”, dijo. “Significa que me tienes que pagar unas tetas nuevas para mí. Quiero que me las arreglen”, señaló que finalmente accedió a la solicitud.